Gianni Oliva in Provincia mercoledì 15 su ‘Le stragi negate degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia’

In occasione del Giorno del Ricordo 2023 (10 febbraio), solennità civile nazionale italiana che rammenta i massacri delle foibe e l’esodo degli italiani di Fiume, Istria e Dalmazia, la Provincia di Alessandria , con le associazioni Convegni di Cultura Beata Maria Cristina di Savoia, Cif e Cultura Viva, organizza per mercoledi 15 febbraio alle 17.30, nella Sala del Consiglio provinciale a Palazzo Ghilini, un interessante incontro con il prof. Gianni Oliva , famoso storico e scrittore, esperto di storia novecentesca ed in particolare dei temi legati alle vicende del confine nord-orientale, foibe ed esodo.