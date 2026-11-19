Non sono atleti professionisti. Sono residenti di Alessandria che si allenano prima di andare al lavoro, durante la pausa pranzo o all’uscita dall’ufficio. Difendono tutti insieme i colori della loro città nella Brooklyn Fitboxing International League, sfidando club di tutta la Spagna, dell’Italia, della Germania, del Messico e dell’Argentina. A gareggiare in questa competizione non è una sola persona, ma l’intero club. Ogni settimana contano i due migliori allenamenti di ciascun iscritto, di cui viene valutato il punteggio ottenuto durante la sessione, che combina sincronia e potenza. Ma non vincono solo i più forti: vengono assegnati punti anche a chi migliora la propria media, a chi si allena in compagnia e a chi torna al club dopo una lunga pausa.

Dopo la fase regionale (dal 26 ottobre) e quella internazionale (dal 9 novembre), il rush finale inizia il 23 novembre con le finali. Le migliori squadre di ogni campionato si sfidano in incontri a eliminazione diretta, con un club eliminato ad ogni turno, fino all’incoronazione del campione il 6 dicembre.

LO SPORT – Il fitboxing di Brooklyn Fitboxing è un allenamento di 47 minuti che combina colpi al sacco, senza contatto con altre persone, e esercizi funzionali di forza e cardio ad alta intensità. I partecipanti si allenano su musiche originali create per ogni sessione, e i sensori presenti su ogni sacco permettono a tutti di monitorare i propri progressi. Non serve alcuna esperienza pregressa: nel club di Alessandria persone di background ed età molto diversi si allenano insieme e fanno parte di una community di quasi 90.000 persone in tutto il mondo.

INFO – Brooklyn Fitboxing di Alessandria – Palestra via Bonardi 25 – Tel. 392-262 6838