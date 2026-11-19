Prosegue e si rafforza l’impegno delle imprenditrici agricole alessandrine e piemontesi di Confagricoltura Donna Piemonte e Confagricoltura Donna Alessandria in vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Anche quest’anno, le clementine offerte dalle produttrici calabresi diventeranno il simbolo della lotta ai maltrattamenti e al femminicidio.

Con un’offerta minima di 10 euro, per una confezione da 1,5 kg di clementine, si potrà contribuire a sostenere l’azione di me.dea Aps, il centro antiviolenza che opera sul territorio alessandrino per supportare le donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza.

I GAZEBO

21 NOVEMBRE – Acqui Terme: presidio di Confagricoltura Donna Alessandria e Soroptimist in Corso Italia (piazzetta ex- Pretura), con il patrocinio del Comune e della Consulta Pari Opportunità.

21 NOVEMBRE – Tortona: in occasione della partita di basket femminile, Serie A1, Autosped Bcc Derthona alla Cittadella dello Sport.

25 NOVEMBRE – Novi Ligure: in viale Saffi, al gazebo di Confagricoltura Donna Alessandria, con il patrocinio del Comune e della Consulta Pari Opportunità.

ALESSANDRIA – raccolta prenotazioni entro il 27 novembre: rivolgersi direttamente alle Consigliere dell’associazione o telefonando al numero 0131-43151 o mail [email protected] (referente Barbara Lazzarini). Ritiro confezioni presso la sede di Confagricoltura Alessandria, in via Trotti 122.

LE PAROLE – Così Michela Marenco, presidente di Confagricoltura Donna Piemonte: “Lo scorso anno abbiamo donato a me.dea oltre 7.000 euro, grazie alla rete di Confagricoltura Donna Piemonte che sta crescendo di anno in anno, a dimostrazione che la collaborazione e il reciproco supporto tra donne sia la nostra vera ricchezza. Non possiamo e non vogliamo girarci dall’altra parte, pur consapevoli che l’attenzione sul tema della violenza contro le donne richiede un’attenzione quotidiana e incessante”.