Dopo il successo e l’entusiasmo delle passate edizioni, ripartono ufficialmente le serate di “Risto a 6 Stelle”, iniziativa che unisce l’eccellenza gastronomica ad un percorso concreto di autonomia e inclusione lavorativa. Nato dalla consolidata sinergia tra il Centro Down Alessandria, la Cooperativa Sociale Coompany & Ristorazione Sociale, il progetto prevede un ciclo di cene aperte alla cittadinanza durante le quali i ragazzi con Sindrome di Down vestono i panni di cuochi e camerieri. Affiancati costantemente dallo staff professionale del ristorante, i partecipanti sono coinvolti attivamente in ogni fase dell’evento: dalla preparazione dei piatti in cucina all’accoglienza e al servizio ai tavoli.

La cena prevede un menù fisso al costo di 30 euro, con possibilità di richiedere varianti vegetariani.

INFO – Consigliata la prenotazione al numero 334-1951774.

Venerdì 20 novembre, ore 19.30 – Ristorazione Sociale – Viale Milite Ignoto 1/A, Alessandria

Menù € 30,00 (disponibile anche menù vegetariano)