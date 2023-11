Alessandria, il terremoto societario continua: esonerato il tecnico Banchini, la squadra a Servili

Marco Banchini da qualche ora non è più l’allenatore dell’Alessandria. La scelta gli è stata comunicata nella tarda mattinata e poi resa pubblica poco fa. Come avevo pronosticato ieri, non escludendo sorprese successive alla cacciata del ds Quistelli e al reintegro del dt Corda, ecco un’altra scossa di terremoto. Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società:

L’U.S. Alessandria Calcio 1912 srl comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Marco Banchini. Il club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per l’impegno profuso e gli augura un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni. La squadra è affidata ad Andrea Servili, già preparatore dei portieri, ma in possesso del patentino di Uefa B che consente di andare in panchina con la deroga.

Dunque il caro, vecchio, affidabile Servili viene proiettato in panchina come primo allenatore, anche se sembra una ‘scelta a tempo’: manca poco al derby di Vercelli (sabato pomeriggio) e può darsi che non ci sia il tempo di scegliere un nuovo allenatore.

A meno che Ninni Corda…