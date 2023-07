Alessandria Calcio, il sindaco risponde

Tirato per la giacca da più parti, il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante non si è sottratto al confronto e si è fatto sentire ufficialmente, con un comunicato pubblicato sul sito del Comune alle 16.12. Eccolo:

NOTA DEL SINDACO E DELL’ASSESSORA ALLO SPORT SULLE NOTIZIE RIGUARDANTI U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912.

In questo periodo dell’anno le squadre di calcio si ritrovano per iniziare la stagione. Ad oggi, mi risulta che non ci sia neppure un organigramma societario condiviso fra i due soci proprietari dell’Alessandria calcio; questo è molto grave.

L’Alessandria calcio è una società privata, ma lo stadio in cui gioca è di proprietà dell’intera comunità alessandrina. Inoltre la società calcistica, per storia e tradizione, è patrimonio della città e del calcio italiano.

Per questi motivi è mio dovere di Sindaco, pur nel rispetto dei soci privati, chiedere loro di presentare ai tifosi e alla cittadinanza un unico piano e un unico organigramma dettagliato, in modo che si possa valutare il progetto societario e calcistico. Il luogo perché questo accada è l’Assemblea dei soci che ritengo debba essere convocata con urgenza, il più presto possibile.

Giorgio Abonante

Vittoria Oneto

Le impressioni

Un comunicato formale, molto composto, che ribadisce alcuni concetti base sulla squadra di calcio della città. Dopo di che, temo che l’azione di Abonante, fra due soci che sono allo scontro totale e non si sopportano, debba essere, a livello personale, ben più incisiva di quanto dica il comunicato qui sopra. Comunque il sindaco c’è.