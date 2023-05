Alessandria Calcio, cessione societaria: con Pedretti e Benedetto spunta anche un avvocato francese

Nella settimana che porta alla gara di ritorno playout che potrebbe regalare all’Alessandria la permanenza in serie C, si continua a parlare della cessione societaria. Chi tira di qua, chi tira di là, chi conosce questo, chi ha visto quello, si fa a gara a indovinare quanti soldi hanno e cosa vogliono fare dei grigi.

I nomi che vanno per la maggiore, sul fronte del ‘closing’ con Di Masi, sono quelli di Alain Pedretti ed Enea Benedetto, ma non sono soli. Con loro c’è anche un avvocato francese, di cui sa certamente di più, e magari gli ha già parlato, l’avvocato Federico Restano di Torino, legale di fiducia dell’attuale patron grigio.

Lo spiega bene il sito Siciliaoggi.com in un articolo a firma Salvino Cavallaro, pubblicato lo scorso 7 aprile. Un mese fa. Eccolo:

Enea Benedetto, Alain Pedretti e Florian Louard, il trio delle meraviglie che vuole investire sul calcio

Per il momento non è dato sapere quali squadre intendono ristrutturare per dare linfa e continuità ad alcune società di calcio che faticano ad esistere sotto l’aspetto economico e organizzativo. Ma Enea Benedetto, pres. dell’AS Torino Calcio, Alain Pedretti, noto uomo d’affari francese proprietario di un patrimonio immobiliare di alcune decine di milioni di Euro, non solo Blockchain, Cryptovalute ed Assets Digitali (che fanno parte del campo professionale di Enea Benedetto) ma anche patrimoni più tangibili e tradizionali in Svizzera e Montecarlo, già presidente dell’AS Cannes ai tempi di Zinedine Zidane (’88-’92 – gli regalò un auto quando segnò il 1° gol in Ligue 1, ndr); assieme all’avvocato Florian Louard, uno dei più importanti avvocati francesi, legale di gruppi importantissimi tra cui parte della famiglia Rothschild, sono intenzionati ad unirsi e formare una sorta di cordata per acquistare una o più squadre di calcio. Un’idea non nuova per Enea Benedetto, che già in passato ha tentato non solo l’acquisto del Torino Calcio. Tuttavia, questa volta sembra davvero ben avviato nell’impresa di investire, grazie anche alla forza risolutiva di due colossi quali Alain Pedretti e Florian Louard.