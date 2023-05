Campagna: notiziario Coldiretti

Silvia Beccaria, coltivatrice diretta ed esperta di vitivinicoltura, è stata confermata al vertice di Donne Impresa Alessandria e rimarrà in carica per i prossimi 5 anni. L’Assemblea ha votato la fiducia all’unanimità ed ha rinnovato anche il Coordinamento provinciale.

Il Decreto Milleproroghe ha confermato al 30 giugno 2023 la proroga della validità delle abilitazioni scadute nel 2022 per l’acquisto, l’utilizzo, la vendita e le attività di consulenza per quanto concerne i prodotti fitosanitari rilasciati ai sensi del Decreto Legislativo 150/2012. Il Milleproroghe fa riferimento al Piano di Azione Nazionale (PAN) che riguarda i prodotti fitosanitari, la lotta integrata e i metodi per lo spargimento dei prodotti fitosanitari.