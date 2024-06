Dopo l’acqua chiusa allo stadio, un’altra batosta per grigi. Il Tribunale Federale Nazionale, nella seduta di oggi, ha sanzionato la società, per violazioni di natura amministrativa segnalate dalla COVISOC, con 2 punti di penalizzazione, 16.000 euro di sanzione (15.000 + 1.000) e 10 mesi e mezzo di inibizione (8 mesi + 2 mesi e mezzo) per il presidente Molinaro. Il tutto da scontare, come recita il comunicato ufficiale, nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva.

Riassumendo: l’Alessandria Calcio, se si iscriverà ad un campionato, partirà da -8. Ma per farlo dovrà prima pagare tutte le sanzioni. Ora, usando la logica e il buon senso, se non ci sono 15.000 euro per pagare l’acqua, da dove escono cifre più alte da dare alla Federazione? E pare che non sia finita qui, viste le altre pendenze in corso.

Non illudiamoci. Temo che la storia di questa società sia quasi alla fine. Ma c’è qualcuno di voi che pensa davvero che ci sia “un imprenditore serio” che, da fuori, venga qui, butti i suoi soldi nel tombino per pagare debiti fatti da altri e salvi una squadra che non è della sua città? La speranza è l’ultima morire, ma….