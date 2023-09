In campo stasera alle 20.45 allo stadio ‘Moccagatta’.

È già uno scontro diretto per la salvezza. C’è poco da fare, la classifica parla chiaro. L’Alessandria deve vincere per agganciare la Pro Sesto e restare nel gruppo degli ultimi, di cui fanno parte anche Albinoleffe, Pro Patria e Giana (4 punti) e Novara (2 punti). Se non fa risultato stasera al ‘Moccagatta’, corre il rischio di restare laggiù, sempre più sola, ad arrancare su un strada sempre più in salita, con problemi societari che paiono insormontabil e, a tratti, surreali.

E non è solo questione di difesa: con 8 gol al passivo ci sono altre 3 squadre (Fiorenzuola, Albino, Novara) e addirittura c’è chi ha ne presi di più (Giana 12, Pro Patria 10, Pro Sesto 9). Bisogna fare gol.

Squadre

ALESSANDRIA – Ultima da sola con 1 punto (0 vinte, 1 pari, 4 sconfitte, gol 2-8) , fatica molto a segnare. La mancanza di attaccanti sani costringe l’allenatore Vitantonio Zaza (60) a cercare soluzioni alternative. Il modulo dovrebbe essere 4-4-2.

– (0 vinte, 1 pari, 4 sconfitte, gol 2-8) fatica molto a segnare. La mancanza di attaccanti sani costringe l’allenatore (60) a cercare soluzioni alternative. Il modulo dovrebbe essere PRO SESTO – Zona playout per i biancocelesti, al 17° posto con 4 punti (1 vinta, 1 pari, 3 perse, gol 5-9). Arriva dallo 0-1 con l’Arzignano e ha fatto 1 punto nelle ultime 3. L’allenatore Francesco Parravicini (41) ha una rosa tutta italiana e utilizza il modulo 3-5-2. Squalificato Gattoni.

Precedenti

Sono 28, dal 1948 a oggi, di cui 4 in B e il resto in C. Il bilancio vede in netto vantaggio i grigi: 12-8 le vittorie, 8 pareggi, gol 43-23. In casa l’Alessandria è imbattuta da 7 gare: l’ultima sconfitta al ‘Moccagatta’ (0-2) è del gennaio 1994. (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni (PO)

Assistenti: Luigi Ingenito (Piombino) – Gianmarco Macripo’ (SI)

4° ufficiale: Federico Tassano (Chiavari)

Precedenti dell’arbitro

Nessuno. Il sig. Manedo Mazzoni, al 1° anno in serie C, ha diretto 1 sola gara in categoria.