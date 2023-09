Previsioni del tempo

Carissimi lettori, ben ritrovati. Vediamo nel dettaglio il tempo farà nei prossimi giorni.

Venerdì 29 settembre – Cieli sereni o poco nuvolosi, locali velature in transito e addensamenti più compatti nel pomeriggio sulle Alpi. Precipitazioni assenti, ventilazione debole o moderata in montagna generalmente nordoccidentali, nordorientali invece sull’Appennino. Deboli o a tratti moderati da sud su astigiano e

alessandrino, temperature stazionarie o in lieve aumento le minime e saranno comprese tra i 14/16º le minime e tra i 25/27º le massime.

Sabato 30 settembre – Cieli in prevalenza sereni, locale sviluppo di addensamenti più compatti sulle Alpi e vallate alpine. Precipitazioni assenti, ventilazione debole o localmente moderata in montagna, da nord ovest sulle Alpi. Calmi o a regime di brezza in pianura, temperature stazionarie o in leggero calo i valori minimi e saranno comprese tra i 12/15º le minime e tra i 25/27º le massime.

Domenica 1° ottobre – Cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti più compatti sulle Alpi nel corso della giornata. Precipitazioni assenti, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali in montagna, deboli o assenti altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento le massime e saranno comprese tra i 13/15º le minime e tra i 27/29º le massime.

Prossima settimana – Il mese di ottobre esordirà con giornate calde e soleggiate, questo per via dell’espandersi dell’anticiclone di origine africana (oramai una costante) che garantirà temperature oltre le medie stagionali, con valori massimi che si avvicineranno spesso ai 30º. Le minime rimarranno piuttosto contenute, specie laddove si formeranno banchi di nebbia. Questa fase è prevista durare almeno sino alla seconda decade del mese di ottobre, poche o nulle le possibilità di pioggia, insomma l’autunno è ancora molto lontano.

Manuel Atzori