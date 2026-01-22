Mondiali di ciclismo: la staffetta mista azzurra è d’oro

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel hanno vinto la medaglia d’oro nella staffetta mista dei Mondiali di ciclismo, in scena a Montreal, in Canada. Gli azzurri hanno chiuso la prova odierna col tempo complessivo di 51:32″28: decisivo l’affondo nel finale in salita della piemontese Longo Borghini. Secondo posto per la Francia, staccata di 8″63; terza la Svizzera, a 19″86.

E’ la prima medaglia d’oro per l’Italia in questi Campionati del Mondo, la terza dopo gli argenti vinti da Ganna (anche oggi protagonista, al pari della corregionale Longo Borghini) nella crono maschile Elite e da Nicolas Milesi nella prova a cronometro maschile Under 23.

“Tre giorni di gare e tre podi. Oggi il giorno importante con la medaglia più bella. Questi risultati gratificano tutti”, lo ha detto, a RaiSport, il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni.

– foto Ipa Agency –

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