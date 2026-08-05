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Europei di nuoto: bronzo di Paltrinieri nella 5 km di fondo

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Ago 5, 2026

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Gregorio Paltrinieri vince la medaglia di bronzo nella 5km in acque libere agli Europei di nuoto in corso a Parigi. L’azzurro chiude a 4″5 dal tedesco Florian Wellbrock che, dopo la vittoria di ieri nella 10km, completa la doppietta con il tempo di 55:40.2. Rispetto alla gara di ieri, si conferma al secondo posto anche l’ungherese David Betlehem, a +2″3. Splendido terzo posto per Super Greg, che nell’ultimo chilometro si riaggancia al terzetto di testa superando il francese Sacha Velly (poi quarto) e quasi sogna la rimonta anche su Betlehem, che però riesce a difendersi. Chiudono al 5° e 6° posto, rispettivamente, Domenico Acerenza (+14″2) e Marcello Guidi (+14″6). Con quella di Paltrinieri l’Italia sale a quota 15 medaglie, di cui 5 ori, 4 argenti e 6 bronzi.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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