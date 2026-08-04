Attualità Alessandrina Calcio Sport

Calcio: nell’amichevole del ‘Moccagatta’ vittoria 2-1 della Next Gen contro l’Alessandria

DiRaimondo Bovone

Ago 4, 2026

Vittoria della Juventus Next Gen per 2-1 contro i grigi, nella prima amichevole stagionale giocata nello stadio alessandrino, casa dei grigi in serie D e della baby-Juve in serie C.
Molto caldo, poco agonismo, differenze a volte evidenti fra le due squadre. Ma le amichevoli di agosto valgono quello che valgono, e infatti i 2 allenatori, Brambilla per la Juve e Sesia per l’Alessandria, hanno cambiato tutti i giocatori, schierandone 22 per parte, con qualche differenza di minutaggio.
Tutti nel primo tempo i gol: doppietta bianconera di Konaté (30′ e 35′), in mezzo il provvisorio pari mandrogno con Saccà (33′). Da segnalare l’errore dal dischetto di Diop (39′), che valeva il pareggio, e la traversa dello juventino Mazur al 61′.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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