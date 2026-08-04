Calcio: nell’amichevole del ‘Moccagatta’ vittoria 2-1 della Next Gen contro l’Alessandria

Vittoria della Juventus Next Gen per 2-1 contro i grigi, nella prima amichevole stagionale giocata nello stadio alessandrino, casa dei grigi in serie D e della baby-Juve in serie C.

Molto caldo, poco agonismo, differenze a volte evidenti fra le due squadre. Ma le amichevoli di agosto valgono quello che valgono, e infatti i 2 allenatori, Brambilla per la Juve e Sesia per l’Alessandria, hanno cambiato tutti i giocatori, schierandone 22 per parte, con qualche differenza di minutaggio.

Tutti nel primo tempo i gol: doppietta bianconera di Konaté (30′ e 35′), in mezzo il provvisorio pari mandrogno con Saccà (33′). Da segnalare l’errore dal dischetto di Diop (39′), che valeva il pareggio, e la traversa dello juventino Mazur al 61′.

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