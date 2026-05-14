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Giro d’Italia: Ballerini vince la 6^ tappa a Napoli, Eulalio resta maglia rosa

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Mag 14, 2026

NAPOLI (ITALPRESS) – Davide Ballerini vince la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, la Paestum – Napoli di 142 km, una corsa segnata dalla caduta dei velocisti sul pavè di piazza del Plebiscito. Secondo Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), terzo Paul Magnier (Soudal Quick-Step). La tappa odierna è scivolata via senza troppe emozioni. Il tempo ha risparmiato il gruppo rispetto alla giornata piovosa di ieri, alcuni uomini hanno cercato di andare in fuga, ma il gruppo ha deciso di gestire senza perdere troppo terreno. A scattare sono stati Edward Planckaert e Luca Vergallito (Alpecin-Premier Tech), subito dopo i due compagni sono stati raggiunti da Martin Marcellusi, Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta). I cinque battistrada, poi diventati quattro – si è rialzato Planckaert – hanno mantenuto il proprio vantaggio intorno al minuto senza mai prendere il largo: il gruppo è tornato ad essere compatto a 35km dall’arrivo. Nel finale si sono mosse le squadre dei velocisti, ma una caduta ha compromesso la volata: decisivo lo scatto di Davide Ballerini, Afonso Eulalio rimane in maglia rosa. Domani si torna in strada per una tappa tutta da vivere, la Formia – Blockhaus di 244 km, la frazione più lunga di questa edizione numero 109. 
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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