Abodi: “Italia alla cerimonia nella stessa barca di Israele? Un piacere”

PARIGI (ITALPRESS) – PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Preoccupato per Italia e Israele sulla stessa imbarcazione alla cerimonia di apertura di Parigi2024? Abbiamo talmente fiducia nei confronti del sistema di sicurezza francese che sarà un piacere stare sulla stessa barca”. Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine della Unesco “Change the Game” Sport Conference. Abodi si allinea poi alla posizione di Macron sul fatto che la delegazione israeliana abbia diritto a sfilare con la propria bandiera: “La penso come lui, non si devono inserire ulteriori motivi di confusione, sono tentativi che dobbiamo cercare di respingere, senza entrare troppo nel merito”, ha aggiunto.

gm/glb/gtr

