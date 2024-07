Abodi agli atleti azzurri a Parigi: “Facciamoci onore”

PARIGI (ITALPRESS) – “Facciamoci onore”. È questo l’auspicio verso Parigi2024 del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine della Unesco “Change the Game” Sport Conference. “È una sintesi dei sentimenti con i quali i nostri atleti e atlete olimpici e paralimpici vestono la maglia azzurra, vale sempre e vale ancora di più qui. Non ci aspettiamo la vittoria ma l’onore, un comportamento adeguato, dare il massimo, trarre profitto dal lavoro che non è neanche faticoso – ha aggiunto – perchè per loro è una gioia migliorare se stessi e confrontarsi con gli altri. Ci sono delle aspettative ma comportarsi in modo adeguato deve diventare un tratto distintivo degli atleti italiani e così sarà”.

