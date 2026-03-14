Musica: Linda D torna col singolo ‘Scialla’, inno potente alla rinascita e alla forza interiore

Linda D ha pubblicato il nuovo singolo “Scialla”, brano intenso e visionario che racconta una storia autentica di resilienza e rinascita. Non è solo una canzone, ma una vera dichiarazione di vita.

VIDEOCLIP: https://www.youtube.com/watch?v=wlLkA7SAMco

Dopo anni segnati da gravi difficoltà fisiche, lunghe permanenze ospedaliere e cure impegnative, l’artista ha scelto di trasformare il dolore in arte, la fragilità in forza, la paura in luce. “Scialla” nasce da questo percorso personale e si fa messaggio universale: anche dalle ferite più profonde può germogliare nuova vita. Il videoclip ufficiale amplifica la potenza del brano attraverso un forte simbolismo visivo. Linda emerge da una fitta nebbia, metafora di malattia, trauma, ospedale e chemioterapia, che rappresenta un passato pronto a trattenerla. Ma l’artista avanza, supera l’ombra e approda sul palco, il luogo della verità e della rinascita. È il passaggio dal silenzio alla voce, dalla sopravvivenza alla piena espressione di sé.

Quando la musica esplode, le ombre che incarnano ansia, rabbia e paura si dissolvono. La città si riaccende di colori. La vera rivoluzione non è esterna, ma interiore. “Scialla” non è superficialità. È un invito a lasciar andare la paura, a non farsi definire dal dolore, a respirare anche dentro la tempesta. Come l’acqua del mare che attraversa l’onda senza spezzarsi, l’essere umano può trasformarsi senza perdere la propria essenza. Con questo progetto, Linda D afferma una promessa semplice ma rivoluzionaria: portare luce, ispirare, far sorridere almeno una persona al giorno. Anche con le cicatrici addosso. Anche dopo la tempesta. “Scialla” conferma Linda D come una voce capace di trasformare l’esperienza individuale in un messaggio collettivo di speranza, unendo musica, testimonianza personale e simbolismo visivo in un racconto artistico coerente e profondamente contemporaneo.

CREDITI – Produced by Maurizio Verbeni & Giovanni Ciallella – Written by Linda D & Andrea Colantuono – Executive Producer: Leopoldo Lombardi – Label: Rossodisera Records –https://www.instagram.com/lindadofficial – https://www.facebook.com/LindadFanPage – https://www.youtube.com/@lindaokok

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