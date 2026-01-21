Calcio Sport Video

A New York il funerale di Rocco Commisso, tifosi viola commossi

Gen 21, 2026


NEW YORK (ITALPRESS) – A New York l’ultimo saluto a Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso all’età di 76 anni. La cerimonia funebre si è svolta alla St. Patrick’s Cathedral, sulla Fifth Avenue: oltre alla famiglia, a partire dalla moglie Catherine ed i figli Marisa e Joseph, hanno partecipato anche i vertici dell’azienda di sua proprietà, la Mediacom, una delegazione della Fiorentina, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ed anche alcuni amici e tifosi viola.

xo9/gm/gsl (Video di Stefano Vaccara)

