Il 14enne scomparso nel Veronese riaffidato alla madre, l’abbraccio commovente

Gen 21, 2026
MILANO (ITALPRESS) – Sta bene ed è stato riaffidato alla madre il 14enne scomparso nel veronese e ritrovato questa mattina a Milano. A confermarlo è stata la dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano, Serafina Di Vuolo, nel corso di una conferenza stampa tenuta in Questura. “L’incontro con la madre è stato molto emozionante, commovente. La madre era felicissima e anche lui era felice di poterla riabbracciare”, ha riferito Di Vuolo.
Fonte video: Polizia di Stato

