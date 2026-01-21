Il 14enne scomparso nel Veronese riaffidato alla madre, l’abbraccio commovente

MILANO (ITALPRESS) – Sta bene ed è stato riaffidato alla madre il 14enne scomparso nel veronese e ritrovato questa mattina a Milano. A confermarlo è stata la dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano, Serafina Di Vuolo, nel corso di una conferenza stampa tenuta in Questura. “L’incontro con la madre è stato molto emozionante, commovente. La madre era felicissima e anche lui era felice di poterla riabbracciare”, ha riferito Di Vuolo.

Fonte video: Polizia di Stato