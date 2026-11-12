Ricerca: l’IRCCS AOU AL rafforza i rapporti con l’University of South Wales

Nuove prospettive di collaborazione internazionale per l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, che ha avviato un percorso di confronto con l’University of South Wales per sviluppare progettualità congiunte nell’ambito della ricerca sanitaria, della formazione e dell’innovazione dei modelli assistenziali. L’occasione è stata la visita ad Alessandria della prof.ssa Carolyn Wallace, Professor of Community Health and Care Services presso l’University of South Wales, dove ricopre anche il ruolo di responsabile dell’Health, Care and Wellbeing Research and Innovation Group. È inoltre Direttrice della Wales School for Social Prescribing Research (WSSPR) e Associate Director del PRIME Centre Wales. Alla visita ha partecipato anche Teresa Filipponi, Senior Lecturer in Human Nutrition presso lo stesso Ateneo. Entrambe sono intervenute alla conferenza internazionale “Rethinking Chronic Care – Skills, Research and Organisational Models for the Management of Chronic Diseases: the Role of the HealthcareWorkforce in a European Perspective”, svoltasi il 21 ottobre all’IRCCS AOU AL.

La presenza delle due docenti ha permesso di organizzare un incontro dedicato alle opportunità di cooperazione tra le due istituzioni, con l’obiettivo di avviare l’iter per la definizione di un accordo quinquennale di collaborazione accademica, scientifica e clinica. Al confronto hanno partecipato Antonio Maconi, Commissario straordinario per la procedura di riconoscimento IRCCS e Direttore Scientifico facente funzioni dell’IRCCS AOU AL e Direttore del DAIRI, Tatiana Bolgeo, Direttrice del Centro Studi Ricerca delle ProfessioniSanitarie (CeRProS) DAIRI, e Mariateresa Dacquino, Direttrice del Centro Studi Medical Humanities DAIRI. Il percorso punta a favorire la condivisione di competenze ed esperienze, rafforzando il collegamento tra attività scientifica, pratica clinica e formazione.

Particolare attenzione è stata riservata al Social Prescribing, un approccio che integra i percorsi di cura con risorse e attività disponibili nella comunità, valorizzando il contributo delle relazioni sociali, della cultura, dell’attività fisica e delle iniziative territoriali al benessere delle persone. Si tratta di un ambito nel quale Carolyn Wallace rappresenta un riferimento scientifico internazionale. Il confronto con l’esperienza gallese potrà quindi contribuire ad approfondire metodologie e modelli di intervento, favorendone l’applicazione e la valutazione nel contesto sanitario e territoriale alessandrino.

Antonio Maconi