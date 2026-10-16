Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Alessandria parte in trasferta domani sera contro il Cus Torino

DiRaimondo Bovone

Ott 16, 2026 , , , , ,
La prima squadra di Alessandria Volley

L’esordio sarà al palazzetto dello sport di Alpignano, sabato 17 ottobre alle 20,30, contro il Cus Torino (diretta dalle 20,15 sulla pagina Facebook dell’Alessandria Volley). Le ragazze di Ivan Turcich avranno al seguito un pullman con 50 tifosi e scenderanno in campo contro una delle squadre più competitive della categoria.

LE PAROLE – Così coach Ivan Turcich: “Ci stiamo preparando a questo appuntamento da 8 settimane, c’è grande carica e non vediamo l’ora di scendere in campo. Siamo convinti di poter esprimere una bella pallavolo per toglierci importanti soddisfazioni. Sarà il campo a dare i suoi verdetti, ma noi arriviamo a questo esordio pronti sotto ogni punto di vista.​ Affrontiamo questa trasferta ad Alpignano contro CUS Torino col massimo rispetto per l’avversario, ma anche con la ferma determinazione di voler imporre il nostro gioco, lottando su ogni singolo pallone, dal primo all’ultimo punto”.
Così Michela Gennari, capitana della squadra: Della scorsa stagione siamo rimaste solo io e Irene Bovolo, di un gruppo che conquistò la promozione in A3. Il nostro primo obiettivo è costruire una squadra solida, capace di lottare su ogni pallone e di affrontare le difficoltà. Da capitana cercherò di trasmettere la mia esperienza alle compagne, aiutandole ad inserirsi e a sentirsi parte di questo percorso. C’è un forte desiderio di fare bene e la vicinanza e l’affetto che riceviamo dalla città sono uno stimolo importante: vogliamo ripagare questa fiducia con lavoro, impegno e soddisfazioni sul campo”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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