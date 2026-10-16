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L’Ospedale Civile apre le porte per la Giornata Nazionale ACOSI, domenica 18 ottobre

DiRaimondo Bovone

Ott 16, 2026 , , , , ,

L’Ospedale Civile di Alessandria organizza un’apertura straordinaria per domenica 18 ottobre, in occasione della 5^ Giornata Nazionale degli Ospedali Storici Italiani, promossa da ACOSI, l’ Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani, dedicata quest’anno al tema “Beni Culturali e Salute negli Ospedali storici”. Dalle ore 16 il presidio di via Venezia 16, aprirà le proprie porte alla cittadinanza con un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, documentario e librario custodito all’interno dell’ospedale. Un patrimonio che racconta non solo la storia dell’assistenza sanitaria ad Alessandria, ma anche il legame profondo tra cura, cultura, memoria e comunità.

IL PROGRAMMA – Ritrovo alle ore 16 nell’atrio dell’ospedale, visita guidata al patrimonio storico-artistico; sarà possibile visitare la mostra libraria “La cura tra le pagine. Libri antichi e storia della medicina nell’ospedale storico”, dove saranno esposti cinquecentine e volumi antichi della Biblioteca storica dell’IRCCS AOU AL, realizzata in collaborazione con la Biblioteca Civica di Alessandria. A seguire è previsto un breve concerto musicale flauto e chitarra composto da Irene Ferreira Corchero e Chiara Angelini, allieve del Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria. INGRESSO LIBERO.
L’esposizione dei libri sarà visitabile fino alle ore 18.

INFO – Contattare il Centro Documentazione – Biblioteca Biomedica: tel. 0131-206469; email: [email protected]

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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