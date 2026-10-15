Alessandria Volley Academy: prevenzione dentale e sorrisi in campo, domenica 18 ottobre

L’Academy Volley Alessandria propone, per domenica 18 ottobre, un incontro informativo dedicato alla salute della bocca da 6 a 100 anni. L’associazione che promuove la pallavolo dai 6 agli 11 anni, con sede al Centro d’Incontro Rione Cristo, mantiene fede alle sua finalità e organizza un momento di prevenzione dentale e igiene del cavo orale rivolto ai suoi piccini e anche ai soci del Centro e a tutta la città. Dalle ore 15 alle ore 16,30 i professionisti dello Studio Dentistico Associato Chiappino-Grasso saranno a disposizione con utili consigli a partire dall’igiene quotidiana. Ai presenti sarà offerto un omaggio.

LE PAROLE – Così la presidente Nadia Biancato: “La salute e il benessere dei nostri bambini è tra gli obiettivi prioritari della nostra associazione, ed ogni iniziativa rivolta a loro è aperta a tutti coloro che vogliono prendersi cura di sé. Sul fronte tesseramenti consigliamo ai genitori di portare i bambini a provare per un paio di giornate (martedì al Palacima, giovedì nella palestra dell’Alexandria International School, sempre alle 17) per finalizzare le iscrizioni entro la fine di ottobre, così da consentire ai bambini di partecipare ai primi concentramenti della Federazione”.

CREDITI – L’iniziativa si svolge in collaborazione con il Centro d’Incontro, Alessandria Volley, AssociazioneAttività e Commercio Quartiere Cristo, Pro Loco Lisòndria e il patrocinio del Comune di Alessandria.

Il prossimo evento si svolgerà a novembre in collaborazione con Unicef in occasione della Giornata dell’Infanzia.