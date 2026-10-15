ACI Alessandria: quasi 50 equipaggi alla manifestazione ‘Ruote nella Storia’ 2026

Dalle dimore storiche ai luoghi della spiritualità, un viaggio tra motori, cultura e tradizioni, quasi 50 equipaggi hanno preso parte, domenica 11 ottobre, a ‘Ruote nella Storia’ 2026, il giro motoristico del Monferrato riservato ai veicoli d’epoca e young timer organizzato da Automobile Club Alessandria in collaborazione con ACI Storico. Un appuntamento che ha saputo unire la passione per le auto alla scoperta delle eccellenze del Monferrato, attraversando luoghi di grande valore storico, culturale e paesaggistico.

LE PAROLE – Così il presidente dell’Automobile Club Alessandria, Federico Lastrucci: «La straordinaria partecipazione registrata è la migliore conferma del valore di una manifestazione che riesce a coniugare la passione per il motorismo storico con la scoperta del territorio. Ruote nella Storia si conferma un appuntamento capace di attrarre appassionati provenienti da realtà diverse, accomunati dal desiderio di viver eil viaggio con lentezza, ammirando le bellezze del Monferrato e condividendo una cultura dell’automobile che è parte della nostra storia. Il successo di questa edizione conferma la forza dell’idea alla base di Ruote nella Storia: utilizzare il patrimonio automobilistico come strumento per far conoscere territori autentici e ricchi di contenuti. Il nostro obiettivo è promuovere un turismo di qualità».

L’EVENTO – A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione è stata la presenza di vetture di grande interesse storico e collezionistico: tra queste ha suscitato particolareammirazione una Fiat 1100 Mille Miglia, autentico gioiello dell’automobilismo d’epoca che ha partecipato, nel corso della sua storia, a tre edizioni della Mille Miglia Storica e a undici edizioni della rievocazione della Mille Miglia. Una presenza che rappresenta al meglio il legame tra la conservazione del patrimonio automobilistico ela tradizione sportiva italiana. Nel corso della giornata sono stati assegnati anche i riconoscimenti alle vetture distintesi per le loro caratteristiche. La Mercedes 190 SL del 1963 si è aggiudicata quello per l’auto più prestigiosa, mentre il titolo di auto più rara è stato assegnato alla Fiat 1400 President del 1952. A distinguersi per la sua sportività è stata la Porsche 356 B T6 del 1963; non è passata di certo inosservata l’eleganza della Austin-Healey MK I del 1960 ed infine è stata premiata come auto più simpatica il Volkswagen Maggiolino del 1973.

Di particolare rilievo anche la partecipazione della Polizia di Stato, che ha garantito il prezioso servizio di scorta motociclistica e ha preso parte alla manifestazione con una Fiat AR 55 Campagnola significativa testimonianza della storia automobilistica e istituzionale italiana. INFO – Automobile Club Alessandria📞 0131-260553 – 📞 [email protected]