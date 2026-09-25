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Solidal per la Ricerca e DAIRI pronti per la 2^ settimana di ‘Festa del Vino’ a Casale

DiRaimondo Bovone

Set 25, 2026 , , , ,

Tre giorni per sostenere la ricerca con il “Piatto della Ricerca” e la “Bottiglia della Ricerca”.
Dopo il grande successo del primo weekend, si rinnova l’appuntamento, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre, con la 65ª edizione della Festa del Vino del Monferrato Unesco, in cui saranno protagonisti ancora una volta Solidal per la Ricerca e il DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione che ha una delle sue sedi all’interno dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato. Ancora per tre giorni sarà quindi possibile sostenere la ricerca nel modo più semplice possibile: tra i menù delle 31 Pro Loco e i dei 30 produttori partecipanti si possono trovare i “Piatti della Ricerca” e le “Bottiglie della Ricerca”, contrassegnati dall’apposito bollino.

Gli agnolotti

Per ognuna di queste eccellenze enogastronomiche acquistate, parte del ricavato verrà devoluto a Solidal per la Ricerca e sosterrà l’attivazione di una borsa di studio, dedicata alle attività di ricerca sulle patologie ambientali e amianto–correlate, all’interno della sede casalese del DAIRI.
I “Piatti della Ricerca” e le “Bottiglie della Ricerca” sono evidenziati all’interno dei menù e della mappa riportata sulla tovaglietta e consegnata all’ingresso del Mercato Pavia proprio dai ricercatori monferrini.

Il bunét

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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