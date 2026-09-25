Solidal per la Ricerca e DAIRI pronti per la 2^ settimana di ‘Festa del Vino’ a Casale

Tre giorni per sostenere la ricerca con il “Piatto della Ricerca” e la “Bottiglia della Ricerca”.

Dopo il grande successo del primo weekend, si rinnova l’appuntamento, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre, con la 65ª edizione della Festa del Vino del Monferrato Unesco, in cui saranno protagonisti ancora una volta Solidal per la Ricerca e il DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione che ha una delle sue sedi all’interno dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato. Ancora per tre giorni sarà quindi possibile sostenere la ricerca nel modo più semplice possibile: tra i menù delle 31 Pro Loco e i dei 30 produttori partecipanti si possono trovare i “Piatti della Ricerca” e le “Bottiglie della Ricerca”, contrassegnati dall’apposito bollino.

Gli agnolotti

Per ognuna di queste eccellenze enogastronomiche acquistate, parte del ricavato verrà devoluto a Solidal per la Ricerca e sosterrà l’attivazione di una borsa di studio, dedicata alle attività di ricerca sulle patologie ambientali e amianto–correlate, all’interno della sede casalese del DAIRI.

I “Piatti della Ricerca” e le “Bottiglie della Ricerca” sono evidenziati all’interno dei menù e della mappa riportata sulla tovaglietta e consegnata all’ingresso del Mercato Pavia proprio dai ricercatori monferrini.

Il bunét