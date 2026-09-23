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Alessandria Volley al 17° torneo internazionale ‘Sempre con noi’, sabato 26 e domenica 27

DiRaimondo Bovone

Set 23, 2026 , , , , , , ,
Sabato 26 e domenica 27 settembre la squadra alessandrina di nostra Serie B1 femminile sarà a Carcare e Cairo Montenotte per il 17° Torneo Internazionale “Sempre con Noi” – Trofeo ‘Vitrum&Glass’, con 6 formazioni italiane e 2 straniere: ❤️💙 Mondovì – Volano Trento – O.K. Logatec – Alessandria Volley – VolleyRò – L’Alba Volley – O.K. Ankaran – Gazela Volley.
La formula prevede una prima fase a gironi, seguita dalle finali che decreteranno la squadra vincitrice del 17° Trofeo ‘Vitrum&Glass’. INGRESSO LIBERO – INFO 392 6209021

🔥 ALESSANDRIA sarà nel girone A che si giocherà a Carcare, sabato 26 settembre, con questo programma: 🏐 Mondovì – Alessandria – 🏐 Alessandria – Volano Trento – 🏐 O.K. Logatec – Alessandria📲🎥 Le partite dell’Alessandria Volley potranno essere seguite IN DIRETTA sulla pagina Facebook della società. Un altro importante test verso l’inizio del campionato, sotto la guida di coach Ivan Turcich. ❤️💙 Sempre con noi. Sempre con Alessandria Volley. #AlessandriaVolley #SerieB1 #SempreConNoi #Carcare #VolleyFemminile #PreSeason #UnaCittàUnaSquadraUnCuore

AL VIA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI – UNA CITTÀ. UNA SQUADRA. UN CUORE.

Parte la Campagna Abbonamenti 2026/27 per vivere insieme ogni emozione della Serie B1. Il PalaCima va riempito di passione, colori e tifo. 💙❤️ 🎟️ Scegli la formula che fa per te e vieni con noi!
Il 24 ottobre, per la prima in casa, INGRESSO LIBERO PER TUTTI! Alessandria c’è. Noi ci siamo. E tu? #KeepItFlying #AlessandriaVolley #SerieB1

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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