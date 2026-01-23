TOP NEWS

Blitz in 4 Paesi europei contro l’immigrazione irregolare, arresti e perquisizioni

Di

Set 23, 2026

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità Inglesi all’esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria.

A Bologna, in particolare, sono stati eseguiti un mandato di arresto e quattro perquisizioni delegate. L’indagine, supportata da Europol, ha documentato l’esistenza di un meccanismo illegale finalizzato a consentire l’ingresso illegale, in Gran Bretagna, di persone non aventi titolo.

– foto tratta da video Polizia di Stato –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Trasportavano 50 chili di ketamina nei bagagli, tre arresti a Fiumicino

Set 23, 2026
TOP NEWS

Scuola, Valditara “Nessuno scontro con il Quirinale”

Set 23, 2026
Economia IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Deficit/Pil a -3,1%, Giorgetti: “L’Italia non esce dalla procedura d’infrazione”

Set 22, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

A Gela un laboratorio per la droga e ordigni esplosivi, fermato un 43enne

Set 23, 2026
TOP NEWS

Trasportavano 50 chili di ketamina nei bagagli, tre arresti a Fiumicino

Set 23, 2026
TOP NEWS

Scuola, Valditara “Nessuno scontro con il Quirinale”

Set 23, 2026
TOP NEWS

Blitz in 4 Paesi europei contro l’immigrazione irregolare, arresti e perquisizioni

Set 23, 2026