Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Alessandria vince con Vallebelbo in allenamento e si presenta alla città

DiRaimondo Bovone

Set 15, 2026 , , , ,
Piazzetta della Lega piena di gente per la presentazione

Grande entusiasmo per l’Alessandria Volley.  Nel pomeriggio di sabato al Pala Cima il successo 3-1 (25-16, 25-16, 26-24, 6-15) contro ValleBelbo nell’allenamento congiunto, seguito dalla sfida di A1 tra Banca Valsabbina Millenium Brescia e Cuneo Granda Volley (vittoria 3-1 di Brescia con questi parziali: 25-23, 25-17, 19-25, 25-22). La prima vittoria pre-campionato dell’Alessandria Volley è stata commentata così dal tecnico Ivan Turcich:Complessivamente il bilancio è positivo, sia per il risultato, sia per il lavoro svolto. Ci sono però diverse situazioni che dobbiamo registrare e mettere a posto, in particolare per quanto riguarda l’ordine di gioco e la gestione del sistema muro-difesa. Quello su cui dobbiamo necessariamente fare un salto di qualità è il concetto di attenzione mentale: deve rimanere altissima, indipendentemente dalla categoria o dall’avversario che troviamo dall’altra parte“.

Ernesto Pilotti e Franco Pilla

LA PRESENTAZIONE IN PIAZZETTA – In serata piazzetta della Lega era gremita per le atlete dalla prima squadra e per tutto il settore giovanile, accompagnati da staff tecnico, società e sponsor. Molti gli ospiti sul palco, accompagnati dalla musica del dj Francesco Fontes: l’assessora allo sport di Alessandria, Vittoria Oneto, i 3 fondatori della società Ernesto Pilotti (Avbc), Franco Pilla (Pgs Vela) e Stefano Venneri (Quattrovalli) per celebrare un progetto che punta molto sui giovani.
Domenica prossima, 20 settembre, ci sarà la Festa dell’Academy, dalle 14,30 presso il Centro Incontro Cristo in via San Giovanni Evangelista, con giochi per tutti i bambini, gonfiabili, truccabimbi, Il mago Canticchio, la merenda, fra tanti campi per il Minivolley. 

La prima squadra dell’Alessandria Volley

ISCRIZIONI – Proseguono presso la segreteria, al PalaCima il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19.30. E-mail: [email protected] Telefono: 389-5556922

Una parte del settore giovanile

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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