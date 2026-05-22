Go-kart: per Sammartano buoni piazzamenti fra i primi 10 sul circuito di Franciacorta

Lorenzo Sammartano è tornato da Franciacorta con una serie di piazzamenti nella top ten e col rammarico di qualche posizione persa nella finale di domenica. Il weekend è stato un po’ condizionato dalla qualifica: a Franciacorta la scia fa tantissimo e Lorenzo non è riuscito a trovare il giro ideale. In gara però il passo era buono, soprattutto nel guidato, restando vicino alla top 10 per tutto il weekend.

Lorenzo Sammartano (Foto: Elia Carlino)

Il portacolori del team Mkc Motorsport, al 3° appuntamento del Rotax Max Challenge categoria Senior con 37 iscritti, alcuni dei quali provenienti anche dall’estero (Austria, Malta, Ungheria, Germania, Svizzera, Kazakistan, Svezia e Olanda), ha ottenuto il 9° tempo al termine dei turni di qualifica.

LA GARA – Buoni i recuperi sia nella prima (dove partiva 12°) che nella seconda manche (11° crono sullo schieramento) chiudendo entrambe le frazioni con una buona 9^ piazza.

LA FINALE – Sammartano è partito bene (11^ piazzola), ha recuperato svariate posizioni finendo poi invischiato in qualche duello un po’ convulso e arrivando alla fine 14°.

Prossimo appuntamento il 13 giugno a Lonato.

Lorenzo Sammartano (Foto: Elia Carlino)