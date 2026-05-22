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Go-kart: per Sammartano buoni piazzamenti fra i primi 10 sul circuito di Franciacorta

DiRaimondo Bovone

Mag 22, 2026 , , , , , ,
Lorenzo Sammartano (Foto: Elia Carlino)

Lorenzo Sammartano è tornato da Franciacorta con una serie di piazzamenti nella top ten e col rammarico di qualche posizione persa nella finale di domenica. Il weekend è stato un po’ condizionato dalla qualifica: a Franciacorta la scia fa tantissimo e Lorenzo non è riuscito a trovare il giro ideale. In gara però il passo era buono, soprattutto nel guidato, restando vicino alla top 10 per tutto il weekend.

Lorenzo Sammartano (Foto: Elia Carlino)

Il portacolori del team Mkc Motorsport, al 3° appuntamento del Rotax Max Challenge categoria Senior con 37 iscritti, alcuni dei quali provenienti anche dall’estero (Austria, Malta, Ungheria, Germania, Svizzera, Kazakistan, Svezia e Olanda), ha ottenuto il 9° tempo al termine dei turni di qualifica.
LA GARA – Buoni i recuperi sia nella prima (dove partiva 12°) che nella seconda manche (11° crono sullo schieramento) chiudendo entrambe le frazioni con una buona 9^ piazza.
LA FINALE – Sammartano è partito bene (11^ piazzola), ha recuperato svariate posizioni finendo poi invischiato in qualche duello un po’ convulso e arrivando alla fine 14°.
Prossimo appuntamento il 13 giugno a Lonato.

Lorenzo Sammartano (Foto: Elia Carlino)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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