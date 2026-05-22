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Castelli Aperti: gli appuntamenti di domenica 24 maggio in provincia di Alessandria

DiRaimondo Bovone

Mag 22, 2026 , ,
Il Castello di Razzano, ad Alfiano Natta

Prosegue Castelli Aperti, la rassegna che promuove e valorizza le fortezze medievali, le dimore nobiliari e le residenze storiche piemontesi. Per domenica 24 maggio sono numerosi i castelli che apriranno le loro porte, luoghi ricchi di memoria, architettura e bellezza, che offriranno esperienze di visita tra eventi, percorsi guidati, mostre e attività per tutte le età.

Il Castello di Rocca Grimalda

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ACQUI TERME – Castello dei Paleologi – Civico Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.
ACQUI TERME – Villa Ottolenghi Wedekind: visite guidate su prenotazione alle ore 14.30 (orario soggetto a riconferma) Tel. 335 6312093. Ingresso: Intero 15€.
ALFIANO NATTA – Tenuta Castello di Razzano: aperto con orario 15–17. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€.
ALLUVIONI PIOVERA – Castello di Piovera: aperto con orario 10-18.30. In occasione della Festa dell’Agricoltura ingresso gratuito al parco. Visite guidate su prenotazione al 346-234114; Intero 13€.
BISTAGNO – Gipsoteca Giulio Monteverde: orario 10-13 e 14-18. Ingresso: Intero 5€.
CASSINE – Museo d’Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino: aperto con orario 16-19. Ingresso: Intero 4€. Info 0144-715151.
CASTELNUOVO SCRIVIA – Castello dei Torriani e dei Bandello – Palazzo Pretorio: visite guidate con ingresso gratuito dalle 15 alle 18 – prenotazione consigliata al tel. 0131-826754 o 338-4182665.
GIAROLE – Castello di Sannazzaro: visite guidate alle ore 11.30 e 16. Ingresso: intero 15 €.
https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-sannazzaro-di-giarole.html
POZZOLO FORMIGARO – Castello di Pozzolo Formigaro: orario dalle 15 alle 18.30 visite con audioguida o guidate ad ingresso gratuito.
RIVALTA BORMIDA – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana: visite guidate solo su prenotazione con orario 10-19. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345-8566039.  Ingresso: intero 10€.
ROCCA GRIMALDA – Castello di Rocca Grimalda: visite guidate alle ore 15 e 16.30. In occasione della Giornata naz.le ADSI (Ass. dimore storiche italiane), visita guidata gratuita in forma ridotta. Info: Tel. 334-1574751 o 334-3387659.
ROSIGNANO MONFERRATO – Borgo: visite a offerta libera alle 10, 11.30, 150, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377-1693394 (Infopoint).
TRISOBBIO – Castello di Trisobbio (salita alla Torre): dalle ore 17.30 alle 19 con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.trisobbio.eu/torre_castello/  Info. Tel. 345 6044090. Ingresso: Intero 2€.

Screenshot

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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