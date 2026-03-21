Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: ancora un pareggio fra Next Gen e Gubbio, 2-2, gol di Guerra al 94′

DiRaimondo Bovone

Mar 21, 2026 , , , , , , , ,

Pareggi, sempre pareggi, solo pareggi, fra Juventus Next Gen e Gubbio. Dopo la gara di oggi le sfide giocate sono 4 e i pareggi pure, i gol 6 per parte. E anche nei rispettivi stadi i risultati sono identici: al ‘Barbetti’ doppio 1-1, al ‘Moccagatta’ doppio 2-2. Evidentemente c’è un filo magico, invisibile, che unisce il destino calcistico di queste due formazioni.
LA GARA – Stavolta l’inerzia sembrava dalla parte del Gubbio, avanti di 2 gol. Nel primo tempo Juve spuntata e senza soluzioni negli ultimi 20 metri, squadra ospite meritatamente in vantaggio, Ad inizio ripresa un micidiale contropiede sembrava aver indirizzata la partita, con il 1° gol stagionale l’alessandrino Podda, ex-grigio, particolarmente felice di aver segnato nello stadio dove è cresciuto e in cui esordì tra i professionisti.
Ma i cambi di Brambilla hanno svegliato la Juve, e pure il cambio di modulo, nel finale, dopo l’ingresso di Anghelé. E così è arrivato il meritato pareggio nel recupero. Sempre più determinante, fra i giovani bianconeri, l’austriaco Puczka (9 gol in stagione, 5 su rigore). E al 94′ il gol di testa (su corner di Puczka) di capitan Guerra ha risistemato le cose. Giusto così.

JUVENTUS NEXT GEN-GUBBIO 2-2
GOL: 27′ La Mantia (G), 49′ Podda (G), 61′ Puczka (JNG) su rigore, 94′ Guerra (JNG).
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): S. Scaglia; Savio, F. Scaglia, Gil; Cudrig (46′ Oboawoduo), Faticanti, Macca (74′ Anghelé), Puczka; Licina, Gunduz (46′ Cerri); Guerra. PANCHINA: Mangiapoco, Fuscaldo, Amaradio, Brugarello, Van  Aaerle, Makiobo, Pagnucco, Vallana. All.: Brambilla
GUBBIO (3-5-2) Bagnolini; Bruscagin, Signorini (46′ Baroncelli), Di Bitonto; Podda (88′ Zallu), Rosaia (72′ Costa), Carraro, Varone, Tentardini (68’ Murru); Ghirardello, La Mantia (68’ Mastropietro). PANCHINA: Galli, Tomasella, Fazzi, Minta, Conti, Djankpata. All: Di Carlo

Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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