Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: la Juve Next Gen perde ancora, 2-1 a Campobasso, e finisce in 9

DiRaimondo Bovone

Feb 22, 2026 , , , , , , , ,
Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

Seconda sconfitta di fila per la baby-Juve che, lontano dal ‘Moccagatta’, smarrisce il trend vincente. E dire che era passata in vantaggio con Deme a metà primo tempo, dopo aver rischiato lo svantaggio in un paio di occasioni. Ma poi l’espulsione di Gunduz al 42′ (doppio giallo) ha complicato le cose in una gara che sembrava in controllo. I cambi del Campobasso nell’intervallo sono risultati decisivi, ribaltando il risultato in 5 minuti. Brambilla ha provato l’arrembaggio nel finale, concentrando i cambi negli ultimi 10 minuti, ma è arrivato un altro rosso, al 97′ per Cerri, difficile da spiegare con le immagini disponibili: la trattenuta sul difensore c’è, ma l’espulsione dirette appare inspiegabile.
In classifica il Campobasso aggancia la Juve al 4° posto, a quota 39, ma è davanti per la differenza reti.
I giovani bianconeri ora stanno fermi un turno, che corrisponde alla gara col Rimini escluso dal torneo, e torneranno in campo mercoledì 4 marzo a Pontedera. Prossima partita in casa l’8 marzo con la Vis Pesaro.

CAMPOBASSO-JUVENTUS NEXT GEN 2-1
GOL: 27′ Deme (JNG), 66′ Agazzi (C), 70′ Cristallo (C)
CAMPOBASSO (3-5-2): Tantalocchi; Papini, Lancini, Celesia (46′ Cristallo); Pierno (89′ Olivieri), Gala (91′ Di Livio), Gargiulo, Brunet (46′ Agazzi), Martina; Padula (63′ Magnaghi), Bifulco. PANCHINA: Rizzo, Forte, Lombari, Parisi, Sarr, Serra. All.: Zauri.
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio (88′ Turco), Gil, Van Aaerle; Mulazzi (80′ Owusu), Faticanti, Macca (80′ Anghelé), Puczka; Gunduz, Guerra (88′ Cerri); Deme (84′ Licina). PANCHINA: Scaglia, Fuscaldo, Amaradio, Brugarello, Pagnucco, Cudrig, Mazur, Martinez, Turco. All.: Brambilla.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Calcio Sport

Serie A: il Genoa travolge il Torino 3-0 nello scontro salvezza

Feb 22, 2026
IN EVIDENZA Sport Video

Olimpiadi: modello vincente e spot per l’Italia

Feb 22, 2026
Sport Video

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 22 febbraio

Feb 22, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

TOP NEWS

Seconda sconfitta per l’Italrugby al Sei Nazioni, Francia domina 33-8

Feb 22, 2026
TOP NEWS

Pasalic e Samardzic firmano la rimonta dell’Atalanta, Napoli battuto 2-1

Feb 22, 2026
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: la Juve Next Gen perde ancora, 2-1 a Campobasso, e finisce in 9

Feb 22, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: il Genoa travolge il Torino 3-0 nello scontro salvezza

Feb 22, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x