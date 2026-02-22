Serie C, girone B: la Juve Next Gen perde ancora, 2-1 a Campobasso, e finisce in 9

Seconda sconfitta di fila per la baby-Juve che, lontano dal ‘Moccagatta’, smarrisce il trend vincente. E dire che era passata in vantaggio con Deme a metà primo tempo, dopo aver rischiato lo svantaggio in un paio di occasioni. Ma poi l’espulsione di Gunduz al 42′ (doppio giallo) ha complicato le cose in una gara che sembrava in controllo. I cambi del Campobasso nell’intervallo sono risultati decisivi, ribaltando il risultato in 5 minuti. Brambilla ha provato l’arrembaggio nel finale, concentrando i cambi negli ultimi 10 minuti, ma è arrivato un altro rosso, al 97′ per Cerri, difficile da spiegare con le immagini disponibili: la trattenuta sul difensore c’è, ma l’espulsione dirette appare inspiegabile.

In classifica il Campobasso aggancia la Juve al 4° posto, a quota 39, ma è davanti per la differenza reti.

I giovani bianconeri ora stanno fermi un turno, che corrisponde alla gara col Rimini escluso dal torneo, e torneranno in campo mercoledì 4 marzo a Pontedera. Prossima partita in casa l’8 marzo con la Vis Pesaro.

CAMPOBASSO-JUVENTUS NEXT GEN 2-1

GOL: 27′ Deme (JNG), 66′ Agazzi (C), 70′ Cristallo (C)

CAMPOBASSO (3-5-2): Tantalocchi; Papini, Lancini, Celesia (46′ Cristallo); Pierno (89′ Olivieri), Gala (91′ Di Livio), Gargiulo, Brunet (46′ Agazzi), Martina; Padula (63′ Magnaghi), Bifulco. PANCHINA: Rizzo, Forte, Lombari, Parisi, Sarr, Serra. All.: Zauri.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio (88′ Turco), Gil, Van Aaerle; Mulazzi (80′ Owusu), Faticanti, Macca (80′ Anghelé), Puczka; Gunduz, Guerra (88′ Cerri); Deme (84′ Licina). PANCHINA: Scaglia, Fuscaldo, Amaradio, Brugarello, Pagnucco, Cudrig, Mazur, Martinez, Turco. All.: Brambilla.