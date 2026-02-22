Volley Femminile B1: Acrobatica Alessandria vince 3-0 a Novara, in classifica è sempre 4° posto

L’Acrobatica Alessandria Volley ha vinto 3-0 sul campo dell’Issa Novara, ma la vittoria è stata molto eno facile di quanto dica il punteggio, come testimoniano i tiratissimi parziali: 28-26, 28-26, 25-23. E proprio per questo le novaresi hanno dimostrato di essere una formazione di buon livello che, per quanto visto in campo, meriterebbe una diversa posizione. CLASSIFICA DOPO 16 GIORNATE: Florens Vigevano 42; Garlasco 40; Villa Cortese 37; Acrobatica Alessandria 35; Mondovì 33; Palau 31, Bellusco 24; Cogne 20; Cus Torino 18; Novara 13; Cagliari e Chieri 12; Parella 10; Volpiano 9. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.

LA PARTITA – 1° SET – Punto a punto fino all 8-8, poi strappo di 4 punti delle alessandrine fino al 19-15. Le novaresi tornano in partita sul 22-22 e la parità continua fino al 26-26, quando un paio di palle vincenti regalano il set alle alessandrine, 28-26.

2° SET – Le ragazze di coach Napolitano partono bene e si portano 10-6, ma le padrone di casa raggiungono la parità sul 17-17. Poi punto a punto fino al 26 pari (di nuovo), dove la voglia di vincere di Adubea e compagne porta alla vittoria del parziale con lo stesso punteggio del precedente, 28-26.

3° SET – Partenza a razzo delle ospiti alessandrine e 14-7 in men che non si dica. Quando si pensava ad una resa delle novaresi, eccole di nuovo: prima 16-13, poi 20-15, quindi 22-19. Rimonta non completata, ma anche in questoa set la vittoria è arrivata al fotofinish, 25-23.