Attualità Alessandrina Sport

Volley Femminile B1: Acrobatica Alessandria vince 3-0 a Novara, in classifica è sempre 4° posto

DiRaimondo Bovone

Feb 22, 2026

L’Acrobatica Alessandria Volley ha vinto 3-0 sul campo dell’Issa Novara, ma la vittoria è stata molto eno facile di quanto dica il punteggio, come testimoniano i tiratissimi parziali: 28-26, 28-26, 25-23. E proprio per questo le novaresi hanno dimostrato di essere una formazione di buon livello che, per quanto visto in campo, meriterebbe una diversa posizione. CLASSIFICA DOPO 16 GIORNATE: Florens Vigevano 42; Garlasco 40; Villa Cortese 37; Acrobatica Alessandria 35; Mondovì 33Palau 31, Bellusco 24; Cogne 20; Cus Torino 18; Novara 13; Cagliari e Chieri 12; Parella 10; Volpiano 9. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.

LA PARTITA – 1° SET – Punto a punto fino all 8-8, poi strappo di 4 punti delle alessandrine fino al 19-15. Le novaresi tornano in partita sul 22-22 e la parità continua fino al 26-26, quando un paio di palle vincenti regalano il set alle alessandrine, 28-26.
2° SET – Le ragazze di coach Napolitano partono bene e si portano 10-6, ma le padrone di casa raggiungono la parità sul 17-17. Poi punto a punto fino al 26 pari (di nuovo), dove la voglia di vincere di Adubea e compagne porta alla vittoria del parziale con lo stesso punteggio del precedente, 28-26.
3° SET – Partenza a razzo delle ospiti alessandrine e 14-7 in men che non si dica. Quando si pensava ad una resa delle novaresi, eccole di nuovo: prima 16-13, poi 20-15, quindi 22-19. Rimonta non completata, ma anche in questoa set la vittoria è arrivata al fotofinish, 25-23.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Sport

Rugby, Sei Nazioni: Italia battuta dalla Francia 33-8

Feb 22, 2026
Calcio Sport

Serie A: Pasalic e Samardzic firmano la rimonta dell’Atalanta, Napoli battuto 2-1

Feb 22, 2026
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: la Juve Next Gen perde ancora, 2-1 a Campobasso, e finisce in 9

Feb 22, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Sport

Volley Femminile B1: Acrobatica Alessandria vince 3-0 a Novara, in classifica è sempre 4° posto

Feb 22, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Rugby, Sei Nazioni: Italia battuta dalla Francia 33-8

Feb 22, 2026
Calcio Sport

Serie A: Pasalic e Samardzic firmano la rimonta dell’Atalanta, Napoli battuto 2-1

Feb 22, 2026
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: la Juve Next Gen perde ancora, 2-1 a Campobasso, e finisce in 9

Feb 22, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x