Acrobatica Alessandria torna a vincere, 3-1 al Bellusco, e risale al 4° posto in classifica

Feb 15, 2026 , , , , ,
Foto Enrico Cortona

L’Acrobatica Alessandria ritrova vittoria e sorriso battendo 3-1 il Bellusco Volley (25-15, 25-15, 20-25, 25-23) e si riporta al 4° posto, scavalcando Mondovì. CLASSIFICA DOPO 15 GIORNATE: Garlasco e Florens Vigevano 40; Villa Cortese 34; Acrobatica Alessandria 32; Mondovì 30; Palau 28, Bellusco 23; Cogne 20; Cus Torino 18; Novara 13; Cagliari 12; Chieri e Parella 9; Volpiano 7. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.

Partita dai 2 volti. Primi due set dominati dalle ragazze di coach Napolitano, calo di attenzione e precisione negli altri due.
1° SET – Le alessandrine hanno giocato una buonissima pallavolo, volando 13-6. Leggero recupero ospite, poi un filotto di 7 punti di Coveccia (premiata come MVP) e compagne ha tracciato il solco, fino al 25-15 finale.
2° SET – Partenza sprint delle locali e 18-8 a metà frazione, con atterraggio dolce e senza scosse al perentorio 25-15 che bissa il parziale precedente.
3° SET – Si gioca punto a punto, con le alessandrine che sembrano aver perso lo smalto delle precedenti frazioni, con 8 punti consecutivi lasciati alle avversarie: 6-14 a metà set. Alessandria prova a risalire, ma le ospiti ci credono di più e riescono a chiudere 20-25.
4° SET – Tensione alta, con le padrone di casa nervose e le ospiti che credono alla rimonta. Si va avanti punto a punto, Bellusco conduce anche con qualche punto di vantaggio, ma poi Acrobatica riesce a staccare le avversarie di 3 punti, 22-19, mantenendo il vantaggio con qualche brivido fino al 25-23 sul tabellone luminoso.

LE PAROLE – Così coach Napolitano a fine gara: “Sapevamo che Bellusco era una buonissima squadra. Ci ha messo in difficoltà da un certo punto in poi. Faccio i complimenti a loro, perché ci hanno creduto e hanno fatto vedere belle azioni. Le partite non sono mai scontate, ma ci prendiamo i 3 punti ed era importante farlo dopo la sconfitta di Vigevano. Dobbiamo però essere capaci di cambiare a gara in corso, invece siamo rimasti passivi di fronte alla loro rimonta”.

Coveccia premiata MVP dallo sponsor Gallina

Raimondo Bovone

