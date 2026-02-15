Attualità Cronaca Video

Niscemi: recuperata la croce caduta nella frana

Di

Feb 15, 2026


CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Nel corso di un intervento congiunto dei vigili del fuoco e della polizia di Stato a Niscemi è stata recuperata la croce caduta a seguito della frana del 25 gennaio scorso. Le operazioni si sono svolte in un’area particolarmente impervia e a rischio, a valle del movimento franoso. Per operare in sicurezza nella zona più pericolosa è stato impiegato un robot in dotazione alla polizia, che ha consentito di raggiungere e mettere in sicurezza la croce senza esporre il personale a ulteriori rischi. Una volta recuperata, la croce è stata trasportata in una zona sicura dal personale intervenuto, nonostante le difficoltà dovute al terreno sconnesso e instabile. Al termine delle operazioni, la croce è stata riconsegnata direttamente al sindaco del comune di Niscemi.

sat/mca1
(Fonte video: Vigili del Fuoco)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA Sport Video

Olimpiadi, Buonfiglio: “Se si vuole conoscere un fenomeno, bisogna andare da Brignone”

Feb 15, 2026
Sport Video

Olimpiadi: snowboard-cross di coppia, Moioli e Sommariva d’argento

Feb 15, 2026
Sport Video

Olimpiadi: oro storico per Lisa Vittozzi nella 10 km inseguimento di biathlon

Feb 15, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Trump “Dai membri del Board of Peace oltre 5 miliardi per Gaza”

Feb 15, 2026
Calcio Sport

Serie A: Parma-Verona 2-1, Pellegrino decisivo nel recupero

Feb 15, 2026
Calcio Sport

Serie A: Cremonese e Genoa muovono la classifica con lo 0-0

Feb 15, 2026
Attualità Cronaca Video

Niscemi: recuperata la croce caduta nella frana

Feb 15, 2026