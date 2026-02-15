Juve Next Gen battuta 2-0 dal Ravenna che finisce in 9

Ha vinto il Ravenna, come all’andata. Allora fu 4-2, oggi è stato 2-0. La formazione romagnola è apparsa rivitalizzata dal nuovo tecnico Mandorlini, arrivato venerdì. Le reti nel primo tempo: dopo l’annullamento al 13′ di quello di Okaka, al 22′ è arrivato quello buono dell’ex-grigio Fischnaller. Al 35′ il raddoppio di Bianconi che fa tap-in dopo la traversa di Fischnaller.

Nella ripresa le 2 espulsioni: Bani al 67′ dopo FVS chiesto dalla Juve, ed il portiere Anacoura al 78′ (giallo e rosso simultanei, perdita di tempo e applauso all’arbitro).

In classifica il Ravenna resta 2° salendo a 52 punti (-7 dalla vetta), Next Gen ferma a quota 39, 4° posto.

RAVENNA-JUVENTUS NEXT GEN 2-0

GOL: 22′ Fischnaller, 35′ Bianconi

RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Esposito, Solini, Bianconi; Corsinelli, Tenkorang (79′ Poluzzi), Lonardi, Rossetti (56′ Italeng), Bani; Okaka, Fischnaller (68′ Rrapaj). PANCHINA: Stagni, Calandrini, Castellacci, Da Pozzo, M. Mandorlini, Scaringi, Sermenghi, Spini, Viola. ALL.: A. Mandorlini.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): S. Scaglia; Mulazzi, Gil, Van Aaerle (46′ Deme); Pagnucco (81′ Amaradio), Faticanti, Owusu (69′ Licina), Puczka; Gunduz (70′ Macca), Anghelé (45′ Guerra); Cerri. PANCHINA: Mangiapoco, Fuscaldo, Savio, Mazur, Martinez, Turco. All.: Brambilla.