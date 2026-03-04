Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Ambiente: coi fondi per l’agrisolare, più energia dai campi senza sottrarre suolo fertile

DiRaimondo Bovone

Mar 4, 2026 , , , , , , , ,

Il presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco, ha spiegato: “L’agrivoltaico sostenibile e sospeso da terra, realizzato dagli agricoltori, è uno strumento cruciale per sostenere la transizione green, importante per il reddito agricolo e per l’ambiente. La disponibilità di nuovi 800 milioni per il bando agrisolare risponde alle nostre richieste ed è fondamentale per la crescita dell’agroalimentare italiano, aiutando le imprese ad abbattere i costi energetici senza sottrarre un metro quadro di suolo fertile”.

Il direttore Coldiretti Alessandria, Roberto Bianco, entra nel dettaglio: “Già con i primi bandi, 27.000 aziende agricole hanno potuto installare i pannelli abbattendo i costi energetici. Con il nuovo bando agrivoltaico l’agricoltura italiana può recitare un ruolo da protagonista e lo dimostrano i numeri: il 16% dell’energia rinnovabile consumata in Italia nasce dai campi e dalle stalle, fornendo un contributo strategico al fabbisogno nazionale, grazie all’impiego del fotovoltaico ma anche di biomasse, biogas e bioliquidi”.

Secondo uno studio di Coldiretti Giovani Impresa, solo utilizzando i tetti di stalle, cascine, magazzini, fienili e strutture agricole sarebbe possibile recuperare una superficie utile di 155 milioni di metri quadri di pannelli, producendo 28.400Gwh di energia solare.
Gli uffici Coldiretti Alessandria sono a disposizione per il supporto tecnico nella compilazione delle domande che potranno essere presentate dal 10 marzo al 9 aprile 2026.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Traffico illecito di rifiuti, confisca per 204 milioni a imprenditori di Acerra

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Iran, Pedullà “Pietra tombale sul diritto internazionale”

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Ascolta e vivi, un aiuto per i bambini sordi del Sud del mondo

Mar 4, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Traffico illecito di rifiuti, confisca per 204 milioni a imprenditori di Acerra

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Iran, Pedullà “Pietra tombale sul diritto internazionale”

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Ascolta e vivi, un aiuto per i bambini sordi del Sud del mondo

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Iran, Borchia “Privilegiare la via negoziale rispetto all’escalation militare”

Mar 4, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x