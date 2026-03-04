Ambiente: coi fondi per l’agrisolare, più energia dai campi senza sottrarre suolo fertile

Il presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco, ha spiegato: “L’agrivoltaico sostenibile e sospeso da terra, realizzato dagli agricoltori, è uno strumento cruciale per sostenere la transizione green, importante per il reddito agricolo e per l’ambiente. La disponibilità di nuovi 800 milioni per il bando agrisolare risponde alle nostre richieste ed è fondamentale per la crescita dell’agroalimentare italiano, aiutando le imprese ad abbattere i costi energetici senza sottrarre un metro quadro di suolo fertile”.

Il direttore Coldiretti Alessandria, Roberto Bianco, entra nel dettaglio: “Già con i primi bandi, 27.000 aziende agricole hanno potuto installare i pannelli abbattendo i costi energetici. Con il nuovo bando agrivoltaico l’agricoltura italiana può recitare un ruolo da protagonista e lo dimostrano i numeri: il 16% dell’energia rinnovabile consumata in Italia nasce dai campi e dalle stalle, fornendo un contributo strategico al fabbisogno nazionale, grazie all’impiego del fotovoltaico ma anche di biomasse, biogas e bioliquidi”.

Secondo uno studio di Coldiretti Giovani Impresa, solo utilizzando i tetti di stalle, cascine, magazzini, fienili e strutture agricole sarebbe possibile recuperare una superficie utile di 155 milioni di metri quadri di pannelli, producendo 28.400Gwh di energia solare.

Gli uffici Coldiretti Alessandria sono a disposizione per il supporto tecnico nella compilazione delle domande che potranno essere presentate dal 10 marzo al 9 aprile 2026.