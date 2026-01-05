Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C: la Next Gen parte bene al Moccagatta, Carpi battuto 2-0 squadra nei playoff

DiRaimondo Bovone

Gen 5, 2026 , , , , , ,
Il tecnico Massimo Brambilla, 4° anno sulla panchina Next Gen

La Juventus Next Gen trova il 6° risultato utile di filaapre il girone di ritorno con una vittoria brillante e senza troppa sofferenza, contro un Carpi ancora in vacanza. Il successo regala l’ingresso nella zona playoff, 10° posto con 24 punti, a -2 dal Carpi ((26) che avrà tutto il tempo di riprendersi.
Solo Juve nel primo tempo: manovre d’attacco continue, con rapido giro palla e Puczka a brillare per le condizioni di forma. E proprio da un’azione insistita è arrivato il vantaggio: doppia conclusione di Guerra fermato dal portiere, poi assist illuminante per l’austriaco e tocco in rete per il 4° gol stagionale. Dopo il palo di Cudrig, la Juve riparte rubando palla a metà campo, il portiere Sorzi chiude su Guerra ma non può nulla sul tocco ravvicinato di Okoro (2° gol stagionale).
Nella ripresa subito reazione Carpi (traversa di Cecotti), ma la Juve sfiora il tris con Brugarello (palo su corner). Nel finale rigore concesso al Carpi per fallo di Brugarello su Zagnoni: dopo revisione FVS, l’arbitro Maresca lo toglie, invertendo il fallo.

JUVENTUS NEXT GEN-CARPI 2-0
GOL: 23 Puczka (JNG), 45′ Okoro (JNG).
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco (dal 31′ st Fuscaldo); Turicchia, Gil, Brugarello; Cudrig, Faticanti, Owusu (dal 43′ st Ngana), Puczka; Okoro (dal 20′ st Deme), Anghelé (dal 43′ st Amaradio); Guerra (dal 20′ st Perotti). A disp. Bruno, Scaglia, Martinez, Crous, Savio, Mazur, Vacca, Pagnucco.  All. Brambilla
CARPI (3-4-2-1): Sorzi, Zagnoni, Rossini, Pitti (dal 43′ st Panelli); Tcheuna (dal 1′ st Cortesi, dal 10′ st Arcopinto), Figoli, Rosetti (dal 1’st Pietra), Cecotti; Forte (dal 1′ st Stanzani), Casarini; Gerbi. A disp: Scacchetti, Perta, Lombardi, Verza, Touré, Mahrani. All: Cassani.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Giorgio è il primo nato 2026 della provincia di Alessandria

Gen 5, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Strade ad Alessandria: lavori, deviazioni e divieti

Gen 5, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: tris nerazzurro a San Siro, Inter batte Bologna 3-1

Gen 5, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C: la Next Gen parte bene al Moccagatta, Carpi battuto 2-0 squadra nei playoff

Gen 5, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Strage Crans-Montana, il 7 gennaio un minuto di silenzio in tutte le scuole

Gen 5, 2026
TOP NEWS

Venezuela, Rodriguez a Trump “Lavoriamo insieme per la pace”

Gen 5, 2026
TOP NEWS

Sequestrati 110 kg di cocaina in un autoarticolato a Gorizia

Gen 5, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x