Serie C: la Next Gen parte bene al Moccagatta, Carpi battuto 2-0 squadra nei playoff

La Juventus Next Gen trova il 6° risultato utile di fila e apre il girone di ritorno con una vittoria brillante e senza troppa sofferenza, contro un Carpi ancora in vacanza. Il successo regala l’ingresso nella zona playoff, 10° posto con 24 punti, a -2 dal Carpi ((26) che avrà tutto il tempo di riprendersi.

Solo Juve nel primo tempo: manovre d’attacco continue, con rapido giro palla e Puczka a brillare per le condizioni di forma. E proprio da un’azione insistita è arrivato il vantaggio: doppia conclusione di Guerra fermato dal portiere, poi assist illuminante per l’austriaco e tocco in rete per il 4° gol stagionale. Dopo il palo di Cudrig, la Juve riparte rubando palla a metà campo, il portiere Sorzi chiude su Guerra ma non può nulla sul tocco ravvicinato di Okoro (2° gol stagionale).

Nella ripresa subito reazione Carpi (traversa di Cecotti), ma la Juve sfiora il tris con Brugarello (palo su corner). Nel finale rigore concesso al Carpi per fallo di Brugarello su Zagnoni: dopo revisione FVS, l’arbitro Maresca lo toglie, invertendo il fallo.

JUVENTUS NEXT GEN-CARPI 2-0

GOL: 23 Puczka (JNG), 45′ Okoro (JNG).

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco (dal 31′ st Fuscaldo); Turicchia, Gil, Brugarello; Cudrig, Faticanti, Owusu (dal 43′ st Ngana), Puczka; Okoro (dal 20′ st Deme), Anghelé (dal 43′ st Amaradio); Guerra (dal 20′ st Perotti). A disp. Bruno, Scaglia, Martinez, Crous, Savio, Mazur, Vacca, Pagnucco. All. Brambilla

CARPI (3-4-2-1): Sorzi, Zagnoni, Rossini, Pitti (dal 43′ st Panelli); Tcheuna (dal 1′ st Cortesi, dal 10′ st Arcopinto), Figoli, Rosetti (dal 1’st Pietra), Cecotti; Forte (dal 1′ st Stanzani), Casarini; Gerbi. A disp: Scacchetti, Perta, Lombardi, Verza, Touré, Mahrani. All: Cassani.