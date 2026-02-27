Milano: arrestato 33enne egiziano per aver inseguito e accoltellato il cognato

MILANO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Monza, hanno arrestato, per tentato omicidio, un egiziano di 33 anni, censurato. Il provvedimento è scaturito dalle indagini espletate dai militari dell’Arma, anche mediante l’analisi di immagini utili acquisite da sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito di individuare l’uomo quale autore di una violenta aggressione ai danni del cognato, avvenuta in strada il 19 febbraio scorso. Nella circostanza, l’aggressore raggiungeva alle spalle la vittima che rientrava a piedi verso casa con le buste della spesa, iniziando a colpirlo ripetutamente con un lungo coltello da cucina con lama lunga circa 20 cm, colpendolo prima alla fronte e cercando poi di colpirlo ai fianchi, inveendo contro di lui in arabo e non riuscendo nel suo intento soltanto grazie ai voluminosi indumenti indossati ed uno zaino che lo proteggevano dai colpi, prima di riuscire a darsi alla fuga e trovare riparo in un vicino condominio. Il coltello utilizzato per l’aggressione, verosimilmente determinata da dissapori insorti nel contesto familiare, è stato rinvenuto durante l’immediato sopralluogo eseguito dai Carabinieri.tvi/mca1

(Fonte video: Carabinieri)