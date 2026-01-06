Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale: dal Cile ad Alessandria per un intervento sulla fibrillazione atriale

DiRaimondo Bovone

Gen 6, 2026 , , , , ,
Lìequipe che ha preso parte all'intervento

L’Ospedale Universitario di Alessandria segna una nuova frontiera nella chirurgia della fibrillazione atriale. È stato infatti svolto con successo un intervento cardiochirurgico combinato, tra i primi in Italia, che associa, in un unico atto operatorio, il trattamento dell’aritmia mediante ablazione, con energia a radiofrequenza, e la prevenzione del rischio trombo-embolico attraverso la chiusura dell’auricola sinistra con dispositivi innovativi. L’intervento è stato eseguito dall’équipe guidata dal dott. Giulio Tessitore, insieme al dott. Andrea Audo, direttore di Cardiochirurgia, e al dott. Eugenio Massa. La gestione anestesiologica è stata affidata alla dott.ssa Chiara Ottria, di Anestesia e Rianimazione Cardio-Toraco-Vascolare, diretta dalla dott.ssa Giulia Maj.

Il paziente sottoposto alla procedura proveniva dal Cile e ha scelto di rivolgersi ad Alessandria dopo aver individuato nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria la struttura più adeguata a un intervento cardiochirurgico altamente complesso. La procedura è stata eseguita in associazione alla sostituzione della valvola aortica, facendo leva sull’esperienza clinica e chirurgica maturata dall’équipe alessandrina.

L’utilizzo dei nuovi strumenti permette un’ablazione precisa e controllata del box delle vene polmonari, senza aprire l’atrio sinistro e l’esclusione sicura dell’auricola sinistra, con una significativa riduzione del rischio di eventi ischemici cerebrali. L’obiettivo è migliorare la qualità di vita del paziente e, in casi selezionati, ridurre la necessità di una terapia anticoagulante a lungo termine. Il successo dell’intervento è stato reso possibile dalla stretta collaborazione multidisciplinare tra i professionisti coinvolti, confermando il valore di un approccio integrato e altamente specializzato.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

