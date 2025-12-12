Attualità Sport

Milano-Cortina 2026: i portabandiera saranno Mosaner-Brignone e Pellegrino-Fontana

Di

Dic 12, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Saranno 4 i portabandiera italiani a Milano-Cortina. A Cortina toccherà ad Amos Mosaner e Federica Brignone. A Milano a Federico Pellegrino e Arianna Fontana. Lo ha annunciato il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio durante una conferenza stampa in sala Giunta di Palazzo H. “Mi piace avere un senso di complicità con i numeri e la cabala. Il 12 è considerato il numero della completezza, dell’armonia e della ciclicità. Dodici sono i mesi, sono le ore, i segni zodiacali. Stiamo portando avanti armonia con determinazione, e il desiderio è che ci sia un mondo di armonia, ovviamente quello di cui ci occupiamo noi, ma vorremmo essere d’esempio anche per gli altri mondi. L’armonia è stata anche la chiave di sviluppo di Milano-Cortina”, ha spiegato Buonfiglio.
Non è tutto, perché il numero 1 dello sport italiano ha fatto un altro annuncio importante. “La prima medaglia l’abbiamo già vinta, Federica Brignone stamattina mi ha confermato che dai test fatti sarà in gara con tutto il suo entusiasmo e il suo orgoglio e determinazione”, ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio in conferenza stampa in sala Giunta, annunciando il recupero in tempo per i Giochi della fuoriclasse azzurra, che sarà una delle quattro portabandiere insieme ad Amos Mosaner (a Cortina con Brignone), Federico Pellegrino e Arianna Fontana. “Questa prima medaglia è dedicata a tutte le persone che hanno avuto una sconfitta ma che si sono dedicate a riprendersi non solo nello sport ma anche nella vita, Federica è un esempio per tutti”, ha aggiunto Buonfiglio.
– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Catania: chiusa l’indagine sui tombaroli siciliani, 45 arresti

Dic 12, 2025
Attualità Cronaca Video

Sgominata tra Calabria e Sicilia una rete internazionale di tombaroli

Dic 12, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Von der Leyen: “Per l’Ucraina serve una pace giusta e duratura”

Dic 12, 2025

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Catania: chiusa l’indagine sui tombaroli siciliani, 45 arresti

Dic 12, 2025
Attualità Cronaca Video

Sgominata tra Calabria e Sicilia una rete internazionale di tombaroli

Dic 12, 2025
Attualità Sport

Milano-Cortina 2026: i portabandiera saranno Mosaner-Brignone e Pellegrino-Fontana

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Agli Assoluti di pugilato 2025 il tributo a Nino Benvenuti, principe del ring

Dic 12, 2025