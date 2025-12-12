Volandri: “Sinner aveva ragione, l’Italtennis è comunque una squadra forte”

MILANO (ITALPRESS) – “Aveva ragione Sinner, rimanevamo comunque una squadra forte, è una vittoria diversa dalle altre, forse la più sentita insieme alla prima, diversa ma altrettanto emozionante. La Davis non la vinci sempre con il numero 1 o il 2 del mondo, ma la vinci con tanti giocatori. Di questo siamo orgogliosi, abbiamo una rosa che mi mette in difficoltà, ma che poi fa la differenza nel vincere”. Lo ha dichiarato il capitano dell’Italia di tennis, Filippo Volandri, intervenuto ai Gazzetta Awards 2025, in merito alla vittoria della nazionale in Coppa Davis.

