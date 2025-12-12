Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Solidarietà: a Natale regala me.dea

DiRaimondo Bovone

Dic 12, 2025 , , , , , ,

Il dono è il più grande gesto di amore, di condivisione, di solidarietà. Verso chi lo riceve e verso chi, ogni giorno, è impegnata e impegnato per rendere la vita del prossimo migliore. Il Centro Antiviolenza m e.dea lo fa da 16 anni, per tutte le ragazze e le donne che scelgono di uscire dalla violenza, da relazioni tossiche, da comportamenti che limitano, spesso negano, la libertà e la dignità.
In questi giorni si può sostenere il Centro Antiviolenza me.dea scegliendo un regalo solidale.

Le proposte sono tante: la tazza me.dea (12 euro) e la tazza d’artista (15 euro), creata dall’illustratrice Denise Bistolfi, il calendario ‘Di schiena’ con gli scatti della fotografa Lucia Bianchi (15 euro), una bottiglia di Barbera Goj o di Rosato Cascina Castlet (12 euro), un sacchetto di riso Carnaroli Cuzzotti (6 euro), la chiavetta Usb me.dea (10 euro), la pochette trasparente (5 euro), piccole creazioni fatte a mano (5-15 euro). Dove trovarle?

Sabato 13 novembre, dalle 9 alle 18.30, ad Alessandria, al Palmarket di via San Lorenzo (verso Piazzetta della Lega) e Domenica 14, per tutto il giorno, al mercatino a Gavi. Possibili anche ordini online scrivendo a [email protected]
Alla conferma saranno indicate le modalità di pagamento e ritiro. Ogni acquisto diventa dono prezioso per tutte coloro che hanno bisogno di ascolto e supporto.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

La storia di Serena all’Infantile di Alessandria: intervento urgente e risveglio con la musica

Dic 12, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana

Dic 12, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 12 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 11, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Solidarietà: a Natale regala me.dea

Dic 12, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

La storia di Serena all’Infantile di Alessandria: intervento urgente e risveglio con la musica

Dic 12, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana

Dic 12, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Bernardeschi trascina il Bologna, successo in rimonta a Vigo

Dic 12, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x