Solidarietà: a Natale regala me.dea

Il dono è il più grande gesto di amore, di condivisione, di solidarietà. Verso chi lo riceve e verso chi, ogni giorno, è impegnata e impegnato per rendere la vita del prossimo migliore. Il Centro Antiviolenza m e.dea lo fa da 16 anni, per tutte le ragazze e le donne che scelgono di uscire dalla violenza, da relazioni tossiche, da comportamenti che limitano, spesso negano, la libertà e la dignità.

In questi giorni si può sostenere il Centro Antiviolenza me.dea scegliendo un regalo solidale.

Le proposte sono tante: la tazza me.dea (12 euro) e la tazza d’artista (15 euro), creata dall’illustratrice Denise Bistolfi, il calendario ‘Di schiena’ con gli scatti della fotografa Lucia Bianchi (15 euro), una bottiglia di Barbera Goj o di Rosato Cascina Castlet (12 euro), un sacchetto di riso Carnaroli Cuzzotti (6 euro), la chiavetta Usb me.dea (10 euro), la pochette trasparente (5 euro), piccole creazioni fatte a mano (5-15 euro). Dove trovarle?

Sabato 13 novembre, dalle 9 alle 18.30, ad Alessandria, al Palmarket di via San Lorenzo (verso Piazzetta della Lega) e Domenica 14, per tutto il giorno, al mercatino a Gavi. Possibili anche ordini online scrivendo a [email protected]

Alla conferma saranno indicate le modalità di pagamento e ritiro. Ogni acquisto diventa dono prezioso per tutte coloro che hanno bisogno di ascolto e supporto.