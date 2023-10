Massimiliano Baroglio e Vittorio Intorcia entrano nello staff dell’Oltrepò Tennis Academy di Codevilla

L’Oltrepo Tennis Academy dà il benvenuto a due nuovi maestri di tennis: Massimiliano Baroglio e Vittorio Intorcia, entrambi istruttori FITP di 2° grado, che porteranno il loro contributo e la loro esperienza allo staff dell’OTA, guidato dal Direttore Tecnico Alberto Bovone, Maestro Nazionale e Professional PTR.

I nuovi maestri

Massimiliano Baroglio – un passato da tennista agonista, ha una Laurea in Scienze della Comunicazione, una pluriennale esperienza nell’insegnamento del tennis e proviene dal Villaforte Tennis di Alessandria, dove ha collaborato fino ad oggi.

Vittorio Intorcia – giocatore di tennis agonista, è anche Istruttore di primo livello di beach tennis e in passato ha collaborato con il Derthona Tennis e con il Country Club Cuneo; dal 2015 ad oggi ha lavorato come maestro di tennis presso lo Sport Club Nuova Casale di Casale Monferrato seguendo il settore agonistico.

I commenti

Così Andrea e Fabrizio Brambati, proprietari dell’Oltrepò Tennis Academy: “Siamo molto contenti dell’ingresso di Massimiliano Baroglio e Vittorio Intorcia nello staff. Crediamo che il loro contributo dia grande valore alla crescita dei nostri giovani tennisti, soprattutto del settore agonistico del quale si occuperanno in modo particolare, seguendoli anche nelle trasferte in giro per l’Italia e all’estero”.

La conclusione del direttore del centro OTA, maestro Alberto Bovone: “Conosco Massimiliano e Vittorio da molto tempo, addirittura di Vittorio sono stato il maestro fin da bambino. Si può dire che tennisticamente lo abbia cresciuto io. Il loro modo di lavorare porterà grandi risultati, in piena sintonia con il resto dello staff dell’Oltrepò Tennis Academy”.