Prima gara ufficiale dell’era-Benedetto dopo 10 anni di Di Masi. E sarà il derby numero 101 col Novara

In campo lunedì 4 settembre alle 20.45 allo stadio ‘Moccagatta’.

Eccoci al via del campionato. La prima volta di Enea Benedetto tra i professionisti offre una grande sfida contro il Novara, l’avversario più incontrato nella storia grigia. Molte le novità in serie C: la Lega Pro e ‘NOW’, il servizio streaming di Sky, hanno firmato per 2 anni e sarà proprio ‘NOW’ il title sponsor della Serie C per le stagioni ’23-’24 e ’24-’25.

Tutta la Serie C sarà solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti. Si è partiti già venerdì con gli incontri della 1^ giornata dei 3 gironi.

Squadre

ALESSANDRIA – Una storia lunga 111 anni. Dopo il ‘decennio Di Masi’ parte l’era Benedetto’ , con Fulvio Fiorin in panchina . Nell’ultima stagione 17° posto in campionato (gir. B, 38 punti) e salvezza al playout col San Donato Tavarnelle.

Nella conferenza stampa pre-gara era presente il ds Quistelli e non l’allenatore, decisione assunta, ha specificato l’ufficio stampa, dal presidente Benedetto in persona. Lo stesso ds grigio si è detto personalmente molto soddisfatto della fase di mercato, in cui sono state portate a termine 25 operazioni, fra uscite ed entrate, abbassando notevolmente il monte-ingaggi e puntando sui giovani e sul minutaggio. I risultati del campo, poi, daranno il giudizio definitivo.

Precedenti

Il Novara è la ‘squadra più incontrata’ dai grigi nella loro storia: 100 derbies giocati fra A, B e C (74 in campionato, 26 in coppa). Il bilancio è nettamente a favore dell’Alessandria, con 41 vittorie a 32, più 27 pareggi, 120-102 i gol. La differenza è tutta in campionato, perché in coppa le vittorie sono 10-9 per il Novara. Nelle sfide al ‘Mocca’ il conteggio dice 25 vittorie a 11 per i grigi e 12 pareggi. Assente in campionato nella stagione scorsa, la sfida si è giocata in Coppa Italia il 5 ottobre ’22: al ‘Moccagatta’ vinse l’Alessandria 2-1 (9′ Baldi, 62′ Marginean, 73′ Sylla). (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Andrea Bordin (Bassano del Grappa)

Assistenti: Santino Spina (PA) – Antonino Junior Palla (CT)

4° ufficiale: Maksym Frasynyak (Gallarate)

Precedenti dell’arbitro

Sono 4, due per parte: AL-Carrarese 2-2, AL-Pontedera 2-0, NO-Lecco 1-2, NO-Pro Sesto 0-1. Col sig. Bordin, al 5° anno in C, grigi sempre a punti e azzurri sempre sconfitti.