Brutto debutto per la Juventus Next Gen nel girone B della serie C, battuta 3-1 dal vivace Pescara di Zeman.

I ragazzi di Brambilla hanno sofferto il pressing altissimo degli adriatici e la loro capacità di verticalizzare il gioco.

A senso unico il primo tempo, finito 3-0 con le firme di Cuppone (11′ e 42′) e Accornero (34′). Accenno di reazione bianconera nella ripresa, che ha provato a riaprirla con una rete d’astuzia di Guerra (53′), ma poi è stato ancora il Pescara a comandare la gara sovrastando la baby-Juve, apparsa sempre in difficoltà nella fase difensiva.

PROSSIMO IMPEGNO – I bianconeri sono in calendario con la Recanatese venerdì 8 settembre al ‘Moccagatta’ (20.45), ma la gara potrebbe essere posticipata per le convocazioni in nazionale (da 4 in su si può chiedere il rinvio).

Per il Pescara, domenica 10 (20.45) trasferta a Perugia.