URP: un nuovo strumento online per comunicare con l’Ospedale di Alessandria

Prosegue l’impegno dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria nel migliorare e agevolare la comunicazione con i pazienti, i loro familiari e, in generale, con il cittadino, con un occhio di riguardo alle nuove tecnologie.

Il nuovo form

Dopo un primo periodo di sperimentazione, è attivo sul sito internet dell’AO AL un nuovo form che, inserendo pochi semplici dati, permetterà di inviare direttamente all’URP, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, richieste di informazioni, segnalazioni o encomi.

Una volta compilati i campi, basterà cliccare sul pulsante “invia messaggio” per essere poi ricontattati con la risposta al proprio quesito , oppure per avere maggiori informazioni che permettano di approfondire la segnalazione e avviare tutti i passaggi necessari per concludere la pratica.

Il form è disponibile alla pagina: www.ospedale.al.it/it/scheda-informativa/ufficio-relazioni-pubblico , raggiungibile quindi comodamente anche dal proprio smartphone.

Info

Canali di contatto dell’URP:

– telefono: 0131-206648 / 0131-206828

– sportello: collocato nell’atrio di Via Venezia 16 al piano terra , negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.

Ricordiamo che all’Ufficio Relazioni con il Pubblico è possibile ricevere informazioni sui servizi, sui percorsi, sulle modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni e sui tempi di attesa, oltre a essere a disposizione per far accedere nel miglior modo possibile alle prestazioni ospedaliere, raccogliendo anche le istanze legate a suggerimenti, proposte di miglioramento, disservizi o reclami.