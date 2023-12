Sport e disabilità, 395.000 euro per le protesi

Sono in arrivo 395.000 euro da destinare a protesi per la pratica sportiva amatoriale delle persone disabili.

“Questione di poche settimane – ha annunciato l’assessore Icardi – e poi il bando per l’erogazione dei contributi per l’acquisto di protesi a tecnologia avanzata, per la pratica sportiva da parte delle persone con disabilità motoria, potrà essere pubblicato. Il tetto di spesa individuato per la Regione Piemonte ammonta a 395.000 euro. Saranno presto definite le corrette procedure per consentire ai beneficiari l’accesso alla preventiva visita medico-sportiva, altra condizione necessaria alla pubblicazione del bando”.

La Regione Piemonte, in collaborazione con i rappresentanti delle Regioni Toscana, Marche e Lombardia, ha partecipato alla definizione del testo del decreto ministeriale sul tema della “Erogazione di ausili, ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica”. La Regione ha già provveduto a chiedere alle Asl di individuare un referente che possa seguire la corretta applicazione di tutte le disposizioni contenute nel Decreto.