“Si, non ci penso!” (etichetta Nove Eventi srl – distribuzione Universal Music Italia) è il nuovo singolo della band Le Distanze.

Una canzone estratta dall’Ep “Qui è come un film”, per chi ha bisogno di scoprirsi e di accettarsi. La musicalità richiama il classic rock, rifacendosi alle direzioni musicali dagli anni 70 ad oggi. La canzone si distingue per la sua composizione a due risposte: la risposta debole e la risposta forte. Si distinguono in modo chiaro le due fasi, grazie anche al contributo della chitarra che è vera e propria protagonista insieme alla voce.

L’autore testuale sembra lanciare consigli all’ascoltatore su come agire e reagire ad alcune situazioni, portando la propria visone dei fatti in modo totalmente puro e caratteristico.

La band

Il gruppo, nato nel 2019, è formato da Andrea Pagella (Genova), Corinna Lanari (Genova), Saverio Campese (Trani) e Lucas Queirolo (Chile, Viña del mar), tutti giovani musicisti ma già con esperienze importanti alle spalle. Il nome deriva dal periodo Covid e la scelta dei ragazzi fu ispirata dalla frase tipica del periodo “mantenere le distanze”.

“Qui è come un film”

Questo è il primo EP per Le Distanze. Le canzoni all’interno sono come tutti frammenti di un globo, che è l’insieme di tutte queste sfumature che crea questo nucleo colorato implacabile. In questa occasione sentiamo il gruppo nella loro lingua di origine, l’italiano. A dare il nome al EP è la prima traccia con un titolo originale e accattivante: “Qui è come un film”, progetto che tratta diversi temi molto delicati, legati alla politica, alle relazioni e soprattutto agli stati d’animo usuali nella società attuale. E’ strutturato per stupire e l’ordine dei brani è studiato per tenere sempre sulle spine l’ascoltatore. Con questo EP il gruppo sbarca nel mercato musicale italiano dopo il successo del loro primo singolo “It’s life”.

